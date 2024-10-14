«Она потрясающая. Это все я»: муж Седоковой рассказал, как пытается спасти брак с певицей

Муж Анны Седоковой Янис Тимма прилетел в Москву, чтобы спасти брак с певицей. Спортсмен опубликовал видео, посвященное Анне, в соцсети.

По словам певицы, брак с баскетболистом изжил себя. После расставания с мужем Анна сменила имидж и вернулась в Москву. Однако Янис намерен сохранить отношения и ради этого прилетел в Россию. Он опубликовал видео с букетом роз под песню артистки. Тимма заявил, что винит себя в расставании с женой.

«Она потрясающая. Это все я», — лаконично высказался спортсмен.

Отметим, что сама Анна не комментировала поступок супруга.

Ранее 41-летняя певица Анна Седокова посетила матч после расставания с баскетболистом. Подробности читайте в этой новости.

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