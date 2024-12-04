Певица Сати Казанова вернулась к спортивным тренировкам через месяц после родов. Артистка показала себя на тренажере в соцсети.

Сати начала восстанавливать форму после беременности. По словам знаменитости, чтобы не пришлось много сбрасывать, она занималась спортом и до родов. Ей были разрешены занятия на велотренажере. Певица вернулась к тренировкам, правда теперь она занимается с ребенком на руках.

«Все еще есть чувство, что не вернулась в тело. Всю беременность крутила педали. Чуть не успела забыть, как это круто», — высказалась знаменитость.

Сати добавила, что старается не разлучаться с новорожденной дочкой. Она хочет запечатлеть в памяти все моменты ее детства.

«Каждые самые простые действия имеют огромное значение, и я уделяю внимание даже самым рутинным вещам», — резюмировала Сати.

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