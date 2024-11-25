«Уже успела показать ребенка врачу»: Сати Казанова рассказала о переживаниях за новорожденную дочь

23 октября Сати Казанова впервые стала мамой — у певицы и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь. В интервью Леди Mail экс-солистка группы «Фабрика» поделилась своими впечатлениями о материнстве и рассказала о переживаниях за малышку.

По словам певицы, у нее «самые светлые и радостные» ощущения от нового статуса и ей до сих пор не верится, что с ней «произошло такое чудо». 42-летняя Сати Казанова заявила, что сейчас сконцентрирована на новорожденной дочери, поэтому у нее нет времени на послеродовую депрессию.

«Есть, наверное, женщины, которые очень естественно входят в статус материнства, но я не из их числа. К счастью, у меня нет никакой послеродовой депрессии, просто я все время в фокусе на ребенке и той степени ответственности, которая теперь лежит на мне как на матери. Это неописуемые ощущения, что этот комочек, моя доченька, полностью зависит от меня», — поделилась артистка.

Сати Казанова отметила, что по своей натуре является тревожным человеком, но в отношении ребенка старается не переусердствовать. При этом экс-солистка «Фабрики» призналась, что уже показала дочь врачу «для своего успокоения».

«Не могу сказать, что совсем спокойная, потому что я в целом отношусь к числу людей, склонных тревожиться и все контролировать. Но я и не из тех мамочек, которые склонны делать из мухи слона. Хотя, правда, уже успела показать ребенка врачу — для своего успокоения. Перед этим проведя кастинг педиатров: я до сих пор ищу доктора, которому смогла бы доверять на 100%», — рассказала Сати Казанова.

Знаменитость добавила, что «малышка здоровая и сильная, хорошо развивается», поэтому поводов для обращения ко врачам у них пока нет. Более того, Сати Казанова подчеркнула, что за месяц ее дочь набрала уже почти 1,5 кг, и это «отличный результат».

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова разозлилась после слухов о «лотосовых» родах и объяснила, что имела в виду под этим понятием.