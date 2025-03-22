Певица Диана Арбенина призналась, что ее впервые бросил любимый человек

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина редко делится подробностями личной жизни. Однако артистка призналась, что сейчас переживает непростой период — она рассталась с любимым человеком.

50-летняя певица презентовала новый альбом, в котором большинство песен написаны на тему расставания. Диана не показывала возлюбленного публике, но все же решила выразить чувства от болезненного разрыва в творчестве.

Рок-звезда называет любовь «качелями» — люди встречаются, расстаются и снова встречаются.

«Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем — сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я», — пояснила знаменитость в разговоре со StarHit.

Арбенина не стала раскрывать каких-либо подробностей, но пояснила, что проблема тянулась давно. Теперь артистка готовится к положительным изменениям в личной жизни. Исполнительница хита «31 весна» называет произошедшее «кульбитом в новое место» и уверена, что все будет хорошо.

Артистка лишь однажды была в официальном браке. В 1993 году она вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. Позже музыкант признавался, что брак был фиктивным.

В феврале 2010 года Диана родила в клинике США двойняшек — сына Артема и дочь Марту. Имя их отца исполнительница не раскрывает.

Ранее дочь Арбениной дебютировала на подиуме в качестве модели. Школьница появилась на показе Lesia Lisun, отдав предпочтение total black образу. На ней были черный пиджак, платье и туфли.