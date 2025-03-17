Певица Савельева назвала секретом счастливого брака эмоциональную отзывчивость

Певица Александра Савельева раскрыла секрет счастливого брака. Звезда опубликовала в соцсетях видео с мужем Кириллом Сафоновым и слова психолога о здоровых отношениях. Она отметила, что у всех случаются ссоры, но самое главное – эмоциональная отзывчивость.

Периодически в СМИ появляются слухи о кризисе в отношениях бывшей участницы группы «Фабрика». Так как она часто приезжает в Россию одна, а мужа оставляет в Израиле. Но Александра опровергает домыслы и показывает, что у них в семье царит идиллия.

На кадрах нового видео супруги позировали на пляже в белых халатах. Они сидели на стульях, любовались пейзажем и обнимались. В какой-то момент мужчина поцеловал жену.

«Обязательным условием здорового брака является эмоциональная отзывчивость. Это означает взаимное доверие и наличие эмоциональной связи между вами. Если вы спросите, что самое важное в браке? Самым простым ответом будет ''поддерживаешь ли ты меня? '', Будешь ли обо мне заботиться? В здоровом браке ответ на эти все вопросы ''да''!» — написала Савельева в личном микроблоге.

Артистка отметила, что в любых парах случаются ссоры, но это не означает кризис в отношениях.

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