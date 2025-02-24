Певица Саша Савельева снялась с мужем Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы

Напомним, актер и певица узаконили отношения в 2010 году. Через 9 лет у них родился сын Леон. На данный момент супруги мечтают о пополнении в семье.

Ранее певица Саша Савельева рассказала, почему сейчас живет с матерью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Татьяна Брухунова сфотографировалась с Евгением Петросяном в День защитника Отечества.