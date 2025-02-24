Певица Саша Савельева снялась с мужем Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы
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Певица Саша Савельева снялась с Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы. Саша поделилась семейным фото в соцсети.
Саша Савельева уехала из Израиля в Москву, чем спровоцировала разговоры о расставании с мужем. Однако артистка опровергла подобные слухи, опубликовав ролик с Кириллом. Савельева решила снять романтичное видео в бассейне, но супруг стал передразнивать ее и смешить.
«16 лет вместе. С годовщиной нас», — написала знаменитость.
Напомним, актер и певица узаконили отношения в 2010 году. Через 9 лет у них родился сын Леон. На данный момент супруги мечтают о пополнении в семье.
Ранее певица Саша Савельева рассказала, почему сейчас живет с матерью. Подробности читайте в этой новости.
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