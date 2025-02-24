НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 февраля 2025, 08:51
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Певица Саша Савельева снялась с мужем Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы

Певица Саша Савельева снялась с мужем Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы

© Starface.ru

Певица Саша Савельева снялась с Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы. Саша поделилась семейным фото в соцсети.

Саша Савельева уехала из Израиля в Москву, чем спровоцировала разговоры о расставании с мужем. Однако артистка опровергла подобные слухи, опубликовав ролик с Кириллом. Савельева решила снять романтичное видео в бассейне, но супруг стал передразнивать ее и смешить.

«16 лет вместе. С годовщиной нас», — написала знаменитость.

Певица Саша Савельева снялась с мужем Кириллом Сафоновым в годовщину свадьбы

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, актер и певица узаконили отношения в 2010 году. Через 9 лет у них родился сын Леон. На данный момент супруги мечтают о пополнении в семье.

Ранее певица Саша Савельева рассказала, почему сейчас живет с матерью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Татьяна Брухунова сфотографировалась с Евгением Петросяном в День защитника Отечества.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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