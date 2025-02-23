Татьяна Брухунова сфотографировалась с Петросяном в День защитника Отечества
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Татьяна Брухунова сфотографировалась с Петросяном в День защитника Отечества. Об этом стало известно из соцсетей.
Татьяна Брухунова поделилась новым совместным снимком с Евгением Петросяном. На кадрах Брухунова опирается на плечо 79-летнего возлюбленного. Судя по геолокации, фото сделано в Сочи во время отдыха пары.
Брухунова таким образом решила поздравить с 23 февраля не только мужа, но и своих подписчиков.
«С праздником, защитники!» — подписала снимок она.
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и в очередной раз похвалили пару: «Петросян обрел тепло без обязательств, а рождение малышей — чудо», «Красивая пара, мужу самого крепкого здоровья», «Какие вы гармоничные, незаурядные, красивые!».
Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскритиковал жену Петросяна из-за высказывания о брендовых сумках.