«Так получилось»: Саша Савельева рассказала, почему сейчас живет с матерью

Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, почему в настоящий момент живет с матерью. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам знаменитости, в настоящий момент она живет в Москве, записывает новые песни на одном из лейблов. Певица уточнила, что вместе с ними живет ее мать.

«Так получилось, что временно мы живет с мамой. Она получила сильную травму и для того, чтобы ей было удобнее ездить к врачам, она в Москве с нами», — высказалась артистка.

Экс-участница «Фабрики» отметила, что подобная мера является временной. Она также уточнила, что не отказывается от своих слов о том, как важна сепарация и что родителям и детям следует жить раздельно.

Летом минувшего года появились слухи о разладе в отношениях Савельевой и ее мужа Кирилла Сафонова. Тогда Сафонов улетел за границу, а Савельева осталась с ребенком в Москве. Избранник артистки позднее рассказал, что был в Венеции вместе с дочерью от первого брака. Анастасия Сафонова работает моделью и уже несколько лет живет в США, поэтому редко видится с отцом.

Ранее Саша Савельева заявила о потере голоса перед корпоративами.