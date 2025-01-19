Сергей Лазарев поднял гонорар за частные выступления на 2 млн рублей

Сергей Лазарев повысил цену за выступления в 2025 году на 2 миллиона. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным источника, теперь артист готов выступить на частных мероприятиях за 8,5 миллионов. Уточняется, что еще в прошлом году за сорок минут сольного концерта на корпоративе Лазарев запрашивал 6,5 миллиона рублей.

Кроме того, организаторам мероприятия необходимо соблюдать и условия, расписанные в райдере певца, отличающегося своей скромностью.

Оказалось, что в гримерке ему нужно поставить такие полезные прпдукты, как нарезка сезонных фруктов и овощей, включающие в себя огурцы, помидоры, морковь и болгарский перец, а также должны присутствовать почищенный корень имбиря, зефир в шоколаде и горький шоколад от премиум-производителя. Из напитков Сергей запрашивает только колу, кофе и воду.

Уточняется, что в райдере Лазарева не указывается алкоголь, так как вся его команда во время работы не употребляет спиртные напитки.

Кроме того, для перевозки всей команды необходимо предоставить 11 автомобилей, один из которых будет марки Range Rover отдельно для артиста.

На частных выступлениях Сергей исполняет свои самые популярные и танцевальные хиты, включая такие песни, как «В самое сердце», «Даже если ты уйдешь» и другие.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев оказался в трущобах Бразилии.