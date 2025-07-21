Певица Пелагея призналась, что готова вернуться в кресло наставника шоу «Голос». Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

Пелагея была наставницей проекта около пяти лет. Однако в 2021 году артистка призналась, что устала от «Голоса»: она тратила много сил и переживаний на своих подопечных. После ухода из шоу Пелагея даже отказалась от его просмотра по ТВ, чтобы полностью отдалиться и успеть соскучиться. Как выяснилось, теперь знаменитость набралась сил и готова вновь занять кресло наставника. По словам певицы, она получила много обратной связи от зрителей с просьбой вернуться.

«Мне нравится, когда люди говорят: «А вот когда сидела Пелагея, было классно». А не так: «Достала уже, сколько можно вообще? Сколько можно ее слушать? Сколько можно ее смотреть?». Поэтому, мне кажется, нужно соблюдать некий баланс, это полезно», — высказалась знаменитость.

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