«Наша маленькая победа»: Пелагея выиграла суд против мужа, запретившего вывозить дочь за границу

Певица Пелагея добилась в суде временного разрешения на выезд за границу для восьмилетней дочери Таисии. Покидать территорию России ранее ей запретил отец, хоккеист Иван Телегин.

Как пояснил адвокат звезды Филипп Рябченко, дочь Пелагеи сможет теперь выезжать за границу, но только временно.

«Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил ее отец. Но, к сожалению, это еще не финал, — приводит слова защитника звезды StarHit.

По словам Рябченко, вскоре артистке предстоит встретиться с экс-супругом в апелляции, где он отстаивает из своих прав и обязанностей только запрет на выезд дочери. Юрист уточнил, что отец девочки уже почти как год уклоняется от уплаты алиментов.

С его слов, Телегин последний раз видел дочь аж два года назад, а после судов прекратил общаться с Таисией и по телефону. При этом заслуженная артистка России никогда не была против встреч ребенка с отцом, уточнил ее защитник.

Напомним, в 2020 году брак Пелагеи и Ивана Телегина со скандалом распался. Хоккеист не разрешает покидать ребенку пределы России из-за опасений, что певица может навсегда увезти дочь за границу. На новогодних каникулах Таисия должна была полететь с мамой в теплые края, но отец сорвал все планы.