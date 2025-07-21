«А у кого нет проблем?»: Филипп Киркоров заговорил про здоровье после полученного ожога

58-летний певец Филипп Киркоров вернулся на сцену после травмы руки. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялся концерт, хедлайнером которого стал Филипп Киркоров. Певец поднялся на сцену впервые после полученного ожога и выписки из больницы. Публика тепло приняла Киркорова, исполнившего хиты «Зайка моя», «Я эту жизнь тебе отдам», «Цвет настроения синий». Примечательно, что во время выступления артист сменил несколько костюмов и использовал разную пиротехнику. После концерта Филипп вышел к прессе и заявил, что хорошо себя чувствует.

«Проблемы со здоровьем… Ключевое слово, что они «были». А у кого нет проблем? У кого их не бывает! Я живой человек, так же, как все, хожу, пою и у судьбы, как все, счастья себе прошу. Но все это позади, слава Богу. Самое главное, что сейчас все отлично. Я себя чувствую замечательно, полон идей, планов, настроения хорошего, так что у меня все хорошо», — высказался артист.

Филипп отметил, что готовится к сольному концерту и «Новой волне», где представит новую песню.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров подарил уникальный оберег Алле Пугачевой. Подробности читайте в этой новости.