Певица Ольга Серябкина заявила, что не знала Анну Седокову до шоу на выживание. Ольга рассказала об отношениях с коллегой в Telegram-канале.

Ольга и Анна стали участницами шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Зрители заметили, что на протяжении проекта Серябкина держала дистанцию и почти не общалась с коллегой. В личном блоге певица опровергла наличие конфликта между ними. По словам артистки, она не знала Седокову до съемок и не подпускает близко новых людей.

«Я не из тех, кто за один день знакомства создает видимость лучших друзей. Со всем, что связано с людьми, я веду себя очень естественно. В жизни вы не бросаетесь никому в объятья, если знаете один день. Я не играла на камеру и не создавала что-то специально, поэтому, наверное, вот так. Но я абсолютно уважительно к ней относилась», — высказалась Ольга.

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