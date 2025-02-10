Русская Бьянка Цензори? Дизайнер оценил «голое» платье Серябкиной на Big Love Show

Образ Ольги Серябкиной на Big Love Show наделал шума в прессе и социальных сетях. Многие раскритиковали его за излишнюю откровенность и обвинили певицу в копировании наряда Бьянки Цензори на «Грэмми». Однако дизайнер и основатель бренда Be in love Артем Терентьев убежден, что артистку не стоит сравнивать с женой Канье Уэста: ее образ был провокационным, но не вульгарным. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Многие дизайнеры отметили наряд Ольги как один из лучших образов, а, значит, провокация сработала как надо. Если все сделать со вкусом и правильно, то о тебе будут говорить в верном ключе, а что еще нужно артисту? На мой взгляд, платье идеально подобрано под ее характер и манеру поведения на сцене! Оно подчеркивает стройную фигуру Оли. Считаю, что платье и в меру открытое, и в меру закрытое! Нынешняя мода диктует свои правила и условия, откровенное и открытое платье — не равно пошлость, а равно привлекательность! Открытость должна быть в меру, точно не как у Бьянки, жены Канье Уэста. Все же помнят недавний случай на «Грэмми», когда их просто выгнали с дорожки? Ольга в этом плане поступила грамотнее, выбрав платье, где все нужное закрыто», — высказался дизайнер.

По словам Артема, Ольгу «с натяжкой» можно сравнивать с Бьянкой. Он считает, что Цензори — жертва абьюза рэпера, а Серябкина выбирает наряды осознанно. Ее черное платье идеально сочетается с укладкой и макияжем.