Певица Ольга Серябкина призналась, что хочет стать мамой во второй раз. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В этом году сын Ольги отметит 4-летие. Певица не скрывает, что наслаждается материнством и мечтает о втором ребенке. При этом она не стала уточнять, когда планирует беременность.

Серябкина не отрицает, что материнство — большой труд. Ее сын пережил кризис трех лет, который изрядно помотал нервы.

«Я счастливый родитель ребенка, который пережил кризис трех лет», — призналась знаменитость.

Ольга посоветовала всем родителям, которым только предстоит этот этап, запастись терпением.

Ранее певица Ольга Серябкина назвала себя самой популярной экс-участницей SEREBRO. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анна Хилькевич вышла на красную дорожку с коляской в поддержку современных мам. По словам актрисы, в современном мире возможно совмещать работу и материнство.