«Женщины – они все супервуман»: Анна Хилькевич устроила перформанс с коляской на красной дорожке

Актриса Анна Хилькевич устроила перформанс на премии Жара Music Awards 2025. Звезда «Универа» появилась на красной дорожке с коляской, в которой лежала кукла.

На видео, опубликованных в соцсетях, 38-летняя знаменитость появилась перед журналистами золотом платье и белом жакете. Волосы Анна уложила в элегантный пучок. Перед собой Хилькевич везла коляску — многие подумали, что там лежала младшая дочь актрисы Оливия. Но, оказалось, что многодетная мама решила не рисковать ребенком и заменила его на куклу, которая очень правдоподобно плакала. Компанию на премии Анне составили: визажист, которая корректировала образ артистки, и помощница с бутылочкой детской смеси.

«Женщины- они все супервуман, это мы. И сегодня я захотела на премии „Жара“ обратить внимание на образ современной женщины, — объяснила свой поступок звезда в Telegram-канале. — И на собственном примере показать, что успешно совмещать карьеру и материнство можно… и даже нужно!».

После Хилькевич достала телефон и стала изображать, что она решает какие-то важные вопросы. Артистка заключила, что совмещать материнство и карьеру — реально. Но для этого необходимо грамотное планирование, поддержка близких и личное время на себя.

Ранее артистка пожаловалась, что ее перестала узнавать дочь после командировок. Такое поведение малышки стало для Анны неприятной неожиданностью.