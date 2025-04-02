«Я была самой популярной участницей»: Ольга Серябкина намекнула, что затмила Темникову в SEREBRO

Певица Ольга Серябкина выступала в составе SEREBRO с самого основания, став, в том числе автором многих хитов коллектива. Артистка прославилась благодаря группе, но со временем решила строить сольную карьеру. Знаменитость считает, что она была самой известной участницей поп-трио.

В «золотом» составе SEREBRO была и певица Елена Темникова, которая дружила с Серябкиной. Но со временем их отношения испортились, и артистки стали врагами. Из-за этого звезд часто сравнивали.

В 2019 году Ольга покинула коллектив и начала сольную карьеру. Она не жалеет о годах, проведенных в группе Фадеева. Однако Серябкина гордится, что ей удалось стать самостоятельной исполнительницей. При этом она считает именно себя самой популярной участницей группы.

«Я за эти десять лет из самой успешной группы, и в ней я была самой популярной участницей, перешла в сольное творчество и буквально через пару лет приставка „экс группы“ стерлась абсолютно», — рассказала Ольга в эфире радио Like FM.

Ранее продюсер Максим Фадеев признался, что не общается с Ольгой Серябкиной, несмотря на многолетнее тесное сотрудничество.