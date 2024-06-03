Певица Ольга Орлова сообщила, что свекровь впервые за год увидела внучку. Знаменитость рассказала об отношениях с мамой мужа в соцсети.

В 2023 году Ольга Орлова родила дочь Анну. Девочке уже год и три месяца, однако, как выяснилось, не все родственники были знакомы с новым членом семьи. Свекровь Ольги, проживающая в Магнитогорске, впервые увидела Анну только в июне 2024 года. По словам Орловой, она долго планировала поездку к маме супруга.

«Мы очень хотели привезти Анюту, долго планировали эту поездку. Хотели бы забрать маму в Москву, но она не готова. И невозможно не считаться с ее желанием. Люди старой закалки не хотят менять свой город, жизненный уклад. Но поверьте, всегда стараемся делать все, чтобы облегчить жизнь родителям», — высказалась певица.

Артистка призналась, что старается навещать свекровь раз в год. Приезжая в гости, Ольга останавливается не у родственницы, а в отеле. По словам певицы, она не хочет напрягать пенсионерку своим присутствием.

Ранее 46-летняя певица Ольга Орлова заявила, что переживает за развитие годовалой дочки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Леры Кудрявцевой чудом уцелела на детском празднике.