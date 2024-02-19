Певица Ольга Бузова заплакала после предсказания экстрасенса о рождении дочки. Об этом сообщает StarHit.

Уже несколько недель Бузова задействована на съемках передачи «Это нормально?». В эфире шоу телеведущие вместе с участниками обсуждают остросоциальные вопросы. Темами первого выпуска стали любовь и семейные отношения.

Прямо во время съемок Ольга обратилась к экстрасенсу Лине Джебисашвили с вопросом о том, что ее ждет в личной жизни. Лина, являющаяся участницей нового шоу, предсказала Бузовой рождение дочки.

«Я вижу, максимум через два года, тебя с ребенком. Год повпахивай еще, а потом расслабься и утони в его объятиях», — высказалась экстрасенс.

Услышав это, певица не сдержала слез. Бузова несколько раз переспросила собеседницу о том, точно ли она испытает радость от рождения первенца.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о работе с Бузовой в одном шоу. Подробности смотрите в этой статье.

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