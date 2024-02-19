«Сделал некоторую операцию на мозг»: Дибров рассказал о работе с Бузовой в одном шоу

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о том, как ему работается с певицей Ольгой Бузовой в одном шоу. Недавно они стали соведущими в проекте ТНТ «Это нормально», в котором находят ответы на разные каверзные вопросы. Как оказалось, сотрудничество у них получилось продуктивным, несмотря на разные интересы и жизненный опыт.

Тандем экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?» и бывшей звезды «Дома-2» был крайне неожиданным для многих поклонников. Однако всезнающий Дибров довольно быстро смог найти общий язык с исполнительницей хита «Мало половин». Дмитрий признался, что сейчас находится с Ольгой на одной волне. В «Шоу Воли» он пошутил, что ради этого ему пришлось «удалить некоторую часть мозга».

«Я сделал некоторую операцию на мозг и теперь делаю вот так», - заявил Дмитрий, демонстрируя фирменный жест Бузовой – букву «L».

Напомним, что Ольга также продуктивно сотрудничала с комиком Михаилом Галустяном в шоу «Звезды в Африке». Он признавался, что, несмотря на имидж артистки, на самом деле она вовсе не глупая. Также юморист отметил, что Бузова очень много работает, ей важен результат, и ради него она готова трудиться даже в самых плохих условиях.

Ранее Ольга Бузова вышла на связь в разбитом состоянии после рождения очередного ребенка у бывшего мужа Дмитрия Тарасова.