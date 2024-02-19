«Обеим надо скинуть»: Светлана Зейналова худеет вместе с особенной дочкой

Телеведущая Светлана Зейналова запустила новость про похудение с особенной дочкой. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Телеведущая Светлана Зейналова вернулась из отпуска, во время которого она себя ни в чем не ограничивала. Это привело к тому, что знаменитость поправилась. Теперь Светлана избавляется от лишнего веса в спортивном зале. Примечательно, что на тренировки она ходит не одна, а вместе с особенной дочкой.

«Кто хорошо отдыхал вчера, тому плохо сегодня! Еле встали, но тренировку никто не отменял. Обеим надо скинуть пару кило», — высказалась Светлана.

Телеведущая родила дочь от менеджера Алексея Глазатова. Светлана не скрывает, что ее ребенку поставили неутешительный диагноз — аутизм. Сейчас наследница Зейналовой учится в специальной школе.

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