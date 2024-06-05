Певица Ольга Бузова рассказала про пожертвование на храм после скандала в Уфе. Артистка сообщила о благотворительной деятельности в соцсети.

1 июня 2024 года Ольга Бузова угодила в скандал в Уфе. Певица вышла на сцену в откровенном кожаном боди, чем возмутила публику. Местные жители убеждены, что «голый» наряд Бузовой был неуместен на концерте в День защиты детей. Теперь Ольгу ждет проверка СК.

После скандала певица принесла извинения за свой внешний вид и заявила, что никого не хотела провоцировать. Более того, чтобы смягчить публику, она напомнила про свою благотворительную деятельность. В личном блоге Бузовой появились кадры из Адыгеи, где строится храм Святителя Игнатия Брянчанинова. Его возводят на пожертвования, и Ольга стала одним из крупных спонсоров. При поддержке певицы был возведен купол. Известно, что в скором времени строительство завершится.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин предложил артистам Филиппу Киркорову, Ольге Бузовой и Диме Билану съездить на Кавказ. Подробности читайте в этой новости.

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