Певица Ольга Бузова расплакалась из-за мошенников, заявивших про ее бесплодие. Артистка пожаловалась на действия злоумышленников в Telegram-канале.

Ольга Бузова вслед за Идой Галич, Оксаной Самойловой и Ксенией Бородиной стала жертвой мошенников. Аферисты взломали аккаунт в соцсети, объявили о проведении конкурса и пишут посты от ее имени. В одной из новых публикаций злоумышленники сообщили о бесплодии певицы. Якобы из-за диагноза Бузова не может построить отношения с мужчиной и собирается усыновить ребенка.

Ольга Бузова со слезами на глазах отреагировала на заявление аферистов.

«Меня просто трясет. Такие посты выставлять, такие вещи писать про бесплодие. Это за гранью человеческого понимания. Хочу попросить прощения за свои слезы, но то, что происходит, — это отвратительно», — высказалась артистка.

Ольга призналась: она пытается вернуть страницу, но пока безуспешно.

