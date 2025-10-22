«Воровство моего имени и личности. Это за гранью!»: Ольга Бузова в отчаянии из-за взлома соцсетей

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что собирается обратиться в полицию и дать показания после того, как ее взломали в соцсетях. Артистка потеряла доступ к странице и пока не знает, как его вернуть.

В личном Telegram-канале Ольга отметила, что чувствует себя разбитой из-за всей этой ситуации. По словам блогерши, у нее ощущение, будто кто-то «залез в душу» и натоптал там.

«Фиксирую тут все для показаний в полиции. Мой аккаунт пытались взломать 20 октября, а 21 октября в 21:00 по Москве аккаунт в другой социальной сети уже был взломан, и я не смогла в него зайти. В этот момент я взлетала, и уже видела, что от моего имени уже выставляются какие-то сторис. Все телефоны и почты были изменены! Воровство моего имени и личности. Это просто за гранью!» - заявила Ольга.

Телеведущая подчеркнула, что не проводит никаких розыгрышей и не раздает подарки. Она призвала поклонников быть бдительными и не вестись на обман мошенников.

Напомним, что жертвами злоумышленников также стали Ида Галич, Ксения Бородина и Оксана Самойлова. От их имени не только просили людей переводить деньги, но и распространяли фейковые новости. Так, мошенники сообщили о якобы беременности Бородиной и примирении, а затем расставании из-за измены Самойловой и Джигана.

