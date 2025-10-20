Бородина вернулась в блог после взлома и ответила на сообщения о беременности

Ксения Бородина вернулась в соцсеть после взлома аккаунта и ответила на новость о беременности. В личном блоге телеведущая обратилась к подписчикам, опубликовав ролик с комментариями.

Оксана Самойлова, как и Ксения Бородина, стала жертвой мошенников, взломавших профиль в соцсети. Выйдя на связь, Ксения сообщила, что ей удалось вернуть аккаунт. Она записала ролик с детьми и мужем и рассказала о переживаниях из-за произошедшей ситуации.

«Я вернулась! Что пережила за эти четыре дня я и моя команда, не передать словами. Спасибо всем! Еще раз всех умоляю, не переводите никуда деньги во время розыгрыша. Будьте аккуратны!» — высказалась знаменитость.

Также Бородина прокомментировала слова мошенников о беременности от Николая Сердюкова. Ксения опровергла слухи и заявила, что поделится с подписчиками радостной новостью, если она произойдет.

«Нет! Я не беременна! И убедительно прошу оставить эту тему, если вдруг она будет актуальна, я найду способ вам об этом сообщить. Спасибо за понимание», — резюмировала она.

