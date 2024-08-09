Певица Ольга Бузова публично поцеловала экс-возлюбленного Тимура Батрутдинова. Артистка продемонстрировала кадры с юмористом в соцсети.

В 2018 году Ольга и Тимур подогревали слухи о романе. Знаменитости не подтверждали наличие романтических чувств, но продолжали заигрывать друг с другом и намекать на свадьбу. В 2024 году певица и юморист встретились на съемках проекта. Бузова не скрывала, что рада бывшему возлюбленному. Певица записала ролик, на котором расцеловала Тимура, ставшего уже завидным холостяком. Примечательно, что комик предстал перед Ольгой, прикрывшись одним халатом.

Увидев ролик, россияне предположили, что Ольга и Тимур могли воссоединиться.

Отметим, что знаменитости по-прежнему не комментируют отношения между ними.

Ранее бывший жених Ольги Бузовой раскрыл ее алкогольную зависимость. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар уличила его в измене с моделью.