Домработница балерины Анастасии Волочковой спустя 8 лет стала ее PR-директором. Об этом сообщает Пятый канал.

Лолита Саидова долгое время была домработницей Анастасии Волочковой. Женщина сумела не только завоевать доверие знаменитости, но и получить повышение. Теперь она стала «правой рукой» Волочковой — ее PR-директором. Несмотря на это, Саидова продолжает присматривать за порядком в доме Анастасии.

«Лоле ничто не мешает наводить порядок в доме, но я ее спрашиваю, не напрягает ли ее вот эта движуха, которая связана с моей работой. Она говорит, что нет. Лола в движении, все хорошо, так она деньги зарабатывает», — высказалась знаменитость.

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