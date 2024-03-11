«Что-то екает внутри»: Давид Манукян признался в чувствах к Ольге Бузовой

Певец Давид Манукян признался в чувствах к экс-возлюбленной Ольге Бузовой. Об этом стало известно в эфире шоу «Сокровища императора».

На ТНТ состоялась премьера шоу «Сокровища императора», съемки которого походили в Китае. Мария Погребняк, Анатолий Цой, Сергей Верещагин, Алана Мамаева решили побороться за главный приз — 14 млн рублей. Для этого им нужно выжить в чужой стране без знания языка. Также участником передачи стал Давид Манукян, чье появление стало неожиданностью для Ольги Бузовой, ведущей шоу.

За кадром передачи Давид рассказал, какие чувства испытал от встречи с экс-возлюбленной. По словам знаменитости, у них с Ольгой была большая любовь. Артист признался, что ему было очень приятно увидеть Бузову. Кроме того, он считает, что в жизни все встречи неслучайны.

«Это наша первая встреча за долгое время. Мне кажется, это судьба. У нас была большая любовь, искры из глаз летели. Когда смотрю на этого человека, мне тепло на душе, у меня что-то екает внутри», — высказался певец.

Примечательно, что слова Давида никак не повлияли на Ольгу. Весь выпуск телеведущая иронизировала над экс-возлюбленным, а он, в свою очередь, старался не реагировать на едкие замечания.

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