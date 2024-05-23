Певица Нюша заявила, что не готова говорить о новом возлюбленном после развода. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась музыкальная премия RU.TV. На ковровой дорожке появились многие звезды, в том числе и Нюша. Исполнительница хита «Цунами» охотно общалась с журналистами и даже затронула тему личной жизни.

Сотрудники СМИ поинтересовались у Нюши, каким она видит будущего избранника. Артистка заявила, что не хочет говорить об этом. Зато Нюша рассказала, где мужчины могут с ней познакомиться.

«Сложный вопрос, моя жизнь очень переменчива и зависит от того, что я делаю. Мне кажется, это может быть любое место, где я буду находиться», — лаконично высказалась знаменитость.

Певица пришла на мероприятие в серебристом топе и белой юбке. Она сделала легкую укладку и нюдовый макияж.

Ранее Нюша рассказала о своем состоянии после развода с Игорем Сивовым. Подробности читайте в этой новости.

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