«Только недавно нашли в себе силы»: Нюша рассказала о своем состоянии после развода с Сивовым

Певица Нюша заявила, что они с Игорем Сивовым расстались на хорошей ноте. Она заверила, что после развода у них «все прекрасно». Звезда пообщалась с корреспондентом PROZVEZD.

В начале мая исполнительница неожиданно объявила о разводе с супругом, от которого родила двух детей. Как оказалось, это решение они приняли давно. Поклонники были в шоке и недоумевали, что же случилось. Нюша высказалась о ситуации и заверила, что у них с экс-мужем не осталось обид.

«На самом деле, мы с мужем уже давно не вместе, но только недавно нашли в себе силы и, главное, желание, сообщить об этом общественности. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших деток, а они у нас получились просто чудесные! Между нами, на самом деле, все прекрасно», — поделилась артистка.

Она призналась, что они с Игорем поддерживают друг друга и будут стараться сохранять хорошие отношения ради наследников. Она попросила публику не искать виноватых в разводе и с радостью смотреть на будущее.

Напомним, что Нюша и Сивов зарегистрировали отношения в августе 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в декабре 2021 года сын Саффрон. Интересно, что в прошлом певица столкнулась с изменой мужа, но смогла его простить. При этом в Сети постоянно возникали слухи об их разводе.

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