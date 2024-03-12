Певица Нюша вернулась в Дубай к мужу

33-летняя певица Нюша вернулась в Дубай и встретилась с мужем после скандала. В соцсети артистка поделилась кадрами, подтверждающими ее нахождение в ОАЭ.

В последнее время внимание публики приковано к личной жизни Нюши. В феврале 2024 года по Сети распространились фото, на которых мужчина, похожий на Игоря Сивова, целуется с незнакомкой. После этого все стали говорить о разводе звездной пары. Однако ни Нюша, ни Игорь никак не комментировали ситуацию.

В личном блоге певицы появились кадры с мужем и дочкой. На них семейство запечатлено в иммерсивном ресторане с необычной подачей блюд. Нюша сообщила, что пришла в заведение ради дочки, которая давно хотела увидеть шоу.

«Симба в кулинарной сказке! Удивительный опыт», — высказалась артистка.

Несмотря на то, что Нюша воссоединилась с мужем, она по-прежнему не носит обручальное кольцо.

Ранее сообщалось о том, что Нюша пришла на вечеринку и спряталась от журналистов, услышав вопрос о муже. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Иосиф Пригожин озвучил диагноз госпитализированной внучки.