«Температура под 40»: Пригожин озвучил диагноз госпитализированной внучки

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что у 3-летней внучки Селин вирусная инфекция. Об этом сообщает mk.ru.

На днях стало известно о госпитализации внучки Пригожина и певицы Валерии. Лиана Шульгина поделилась кадром из больницы, заявив: «Когда болеют детки — это разрывает сердце».

В беседе с журналистами Пригожин сообщил, что у внучки вирус группы В, «пневмококковая инфекция». По предположениям продюсера, Селин подцепила недуг в садике.

«Когда поднялась температура под 40, вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение повезти ребенка в больницу. С такой температурой, 40,2 градуса, как можно дома находиться?» — высказался Иосиф.

Продюсер сообщил, что его внучка находится под присмотром специалистов в Лапино. По словам Иосифа, он сам лежал в этой больнице в декабре 2023 года.

На сегодняшний день состояние Селин улучшилось, и скоро ее отправят домой.

Ранее дочке Иосифа Пригожина сделали пластику с переносом пупка за миллион рублей. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певица Ольга Бузова пришла на закрытый показ и похвасталась обручальным кольцом.