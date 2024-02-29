Певица Нюша пришла на вечеринку и спряталась от журналистов после вопроса о поцелуе мужа с другой девушкой

Певица Нюша посетила вечеринку Russian Party, организованную Super.ru и VK, но не стала говорить о муже. Услышав вопрос об Игоре Сивове, она поспешила удалиться от журналистов.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Артистка была на красной дорожке в коротком светлом платье и с распущенными волосами. Нюша улыбалась и позировала, она была в отличном настроении. Собравшиеся заметили, что на руке певицы нет кольца.

Как только она услышала вопрос о муже, то сказала: «Мы сегодня не общаемся, только фото».

О расставании Нюши и Сивова говорят с конца 2023. Муж певицы стал редко показываться в соцсетях, а Новый год супруги встречали порознь. На слухи о разводе ни Сивов, ни Нюша не отвечают.

29 февраля появилась новость о том, что похожий на Сивова мужчина обнимал и целовал другую девушку на концерте. К сообщению прилагались соответствующие кадры. Супруг Нюши никак не комментировал эту информацию.