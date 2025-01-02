Разведенная певица Нюша встретила Новый год в Дубае в неожиданной компании

Разведенная певица Нюша встретила Новый год в неожиданной компании. Артистка выступила на одной сцене в Дубае вместе с экс-возлюбленным, певцом Егором Кридом. Об этом сообщает StarHit.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Дубае состоялся новогодний концерт с участием многих российских знаменитостей. Так, на мероприятии выступили Тимати, JONY, Artik & Asti, Slava Marlow, Джаро, Cali, The Limba, Нюша и Егор Крид. Ведущими стали Марина Кравец и Константин Анисимов.

Особое внимание публики привлек совместный номер Нюши и Егора Крида. Экс-возлюбленные выступили с дуэтом, растрогав поклонников, которые подпивали им и танцевали. Кроме того, рэпер вышел на сцену и спел вместе с Тимати и JONY.

Напомним, артисты состояли в отношениях с 2014 по 2016 год. Егор Крид хотел позвать Нюшу замуж и создать с ней семью, но, как намекал певец, они расстались из-за родителей артистки. После расставания паре удалось сохранить дружеские отношения, оставив все обиды в прошлом.

В 2017 году певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, у пары родилось двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Однако в конце мая 2024 года Нюша подала на развод после семи лет брака. Как признавалась сама артистка, супруг изменял ей, и они уже давно не жили вместе, но долгое время это не афишировали. Также знаменитость утверждала, что между ними «прекрасные отношения и взаимопонимание».

Ранее мы писали о том, что Нюша раскрыла правду об отношениях с Егором Кридом после развода с мужем.