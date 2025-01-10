«Скидывал, блин, весь год»: Сергей Лазарев заявил о резком наборе веса

41-летний певец Сергей Лазарев сообщил, что поправился за праздники на 4 кг. Артист заявил о резком наборе веса в соцсети.

Сергей Лазарев тщательно следит за собой, поддерживая спортивную форму. Он отказался от вредной еды и регулярно тренируется, однако в новогодние праздники, как и многие, позволил себе расслабиться. В результате певец набрал 4 кг, и это сильно его расстроило. Сергей винит в лишних кг салат «Оливье», который является одним из самых калорийных.

«Плюс 4 кг за праздники! Скидывал, блин, весь год… Спасибо, «Оливье»!» — возмутился Лазарев.

Также в личном блоге артист показал архивные выступления. Сергей заявил, что не может узнать себя на снимках 19-летней давности.

«Кто этот человек? Это не я», — написал певец.

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