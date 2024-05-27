40-летняя певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым

40-летняя певица Алсу подала иск о расторжении брака с 46-летним Яном Абрамовым. Исковое заявление было зарегистрировано в минувшую пятницу 24 мая.

Об этом сообщает сайт Kp.ru, который нашел информацию об иске на портале мировых судов Москвы.

Истцом выступила Алсу Абрамова, ответчиком является Ян Абрамов. Суд зарегистрировал иск о расторжении брака супругов, имеющих детей.

Напомним, в семье воспитываются трое детей: две дочери и сын. Супруги прожили в браке 18 лет.

Слухи о разводе ходили давно, а певица в соцсетях рассказывала о переменах в жизни. Возможной причиной распада семьи называли измены Абрамова. Ранее певица это опровергала и призывала верить только той информации, которая исходит от нее.