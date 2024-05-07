«Мы с Игорем уже давно не вместе»: Нюша разводится с мужем-бизнесменом после семи лет брака

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов разводятся. Слухи о том, что супруги больше не вместе, появились уже довольно давно. Но только сейчас они получили официальное подтверждение.

Первые разговоры о разладе в семье возникли еще пару лет назад, когда в одном из интервью артистка призналась, что в ее отношениях была измена. Правда, подробностей ни она, ни ее муж раскрывать не стали. Но судя по всему, справиться с этой проблемой они так и не смогли, поэтому решили подать на развод.

Нюша призналась, что они расстались давно, просто долгое время это не афишировали. Супругам удалось разорвать отношения без скандалов и судов и остаться в итоге друзьями. Певица подчеркнула, что в произошедшем никого не винит.

«В моей жизни правда происходит новая трансформация! Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», - цитирует слова артистки StarHit.

Бизнесмен тоже рассказал, что решение о разводе было взвешенным. По его словам, они посчитали, что дальше должны идти по жизни отдельно друг от друга.

«Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», - поделился Сивов.

Напомним, что Нюша и Игорь были женаты семь лет. Вместе они воспитывают двоих детей – дочь Серафиму-Симбу и сына Саффрона.

Ранее Нюша заявила, что готовит сольный концерт в Москве.