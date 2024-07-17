Певица Нюша и Игорь Сивов делят детей в суде

Певица Нюша и Игорь Сивов не могут решить, с кем останутся дети после развода. Об этом сообщает StarHit.

3 июля 2024 года брак певицы и бизнесмена должны были расторгнуть. Сначала заседание отложили, а затем дали сторонам время на «подумать». Дело в том, что экс-возлюбленные не могут мирно решить, с кем останутся дети после развода.

«Логично, что при разводе дети остаются с мамой, отцы редко спорят на этот счет. Но Сивов почему-то решил поднять вопрос, хотя ему никто не мешает видеться с дочкой и сыном. Да, они и так большую часть времени в данный момент проводят с папой. Родители не стали резко все менять в жизни малышей, потому что те привыкли к климату Эмиратов, завели там друзей, посещают садик и школу», — сообщил инсайдер.

После расставания с мужем Нюша вернулась в Россию и возобновила концертную деятельность. При этом она планировала перевезти детей в Москву. Теперь в течение месяца Нюше предстоит урегулировать с Игорем все вопросы относительно проживания наследников.

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