Не пустили в самолет: мужа Нюши Игоря Сивова развернули на таможне перед вылетом в Европу

Супруг певицы Нюши, бизнесмен и мотивационный тренер Игорь Сивов, о разводе с которым она объявила в мае, сейчас живет в Дубае и активно путешествует. Предприниматель проводит тренинги и мастер-классы по миру. Однако его полет в Испанию внезапно сорвался — коуча не пустили в самолет. Об этом он сообщил в личном блоге.

На 16 июля у Игоря Сивова был намечен тренинг в Испании, куда он планировал отправиться вместе с сыном. Бизнесмен прошел все стойки регистрации, но его не пустили в самолет и попросили покинуть борт из-за его проблем с визой.

«Мы должны были сейчас уже подлетать с моим сыном к Мадриду, но ничего не получилось. На завтрашней медитации в ходьбе в Марбелье меня не будет. Мы пришли на стойку регистрации, нас зарегистрировал прекрасный человек, апгрейдил все наши места, мы сдали багаж, дошли до гейта, заходим в самолет, где нам говорят: „У сына все хорошо, а у вас виза не мульти“», — поделился Игорь Сивов.

Тренер признался, что даже не слышал об однократной, а не «мульти», как обычно. Игорь Сивов вспомнил, что уже попадал в подобную ситуацию в Барселоне. Тогда он был вместе с Нюшей и детьми, у которых украли паспорта. При этом семье необходимо было через пару дней вылетать в другую страну. Предприниматель сделал определенные выводы из случившейся ситуации.

«Теперь я сделал важные вещи. Я попросил агентов, которые делали мне визы, сообщать об этом заранее. Или уяснил: нужно самому изучать и углубляться в это дело. <…> Так что все, что с вами происходит, только для нас. Для самоусовершенствования себя!» — заключил он.

Напомним, в конце мая Нюша подала на развод с Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. По словам знаменитости, между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее мы писали о том, что Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе.