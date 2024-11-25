Певица Наташа Королева снялась с 78-летней мамой после нападок Яны Поплавской

«Берегите маму! Любите, прощайте, не обижайте, не давайте в обиду! Это самый святой человек в вашей жизни», — заявила Королева.

Ранее Наташа Королева высказалась в суде по делу Игоря Талькова. Подробности читайте в этой новости.

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