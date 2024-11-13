Кровь и анархия: Наташа Королева высказалась в суде по делу Игоря Талькова

Певицу Наташу Королеву (настоящее имя Наталия Порывай) допросили в петербургском суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Знаменитость выступала в роковой вечер, когда выстрелили в музыканта. Бывшая жена Игоря Николаева рассказала, какая анархия творилась в дворцах культуры в те времена.

13 ноября в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга прошло очередное заседание по делу Талькова. Свидетелями были заявлены все дожившие до наших дней музыканты, выступавшие с рок-артистом в день его смерти: Игорь Николаев, Богдан Титомир, Лолита. Но приехала только Наташа Королева.

В Талькова выстрелили 6 октября 1991 года, когда он выступал в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Наташа Королева сказала о случившемся немного. Первую композицию она спела сольно, вторую — с Игорем Николаевым. На середине их выступления концерт прервался. Ведущий спросил, есть ли в зале врачи и сказал, что стреляли в Талькова.

«Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла», — приводит слова Королевой Фонтанка.

Наталия и все, кто с ней выступал, остались на сцене, а после прошли в гримерку. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» заявила в суде, что не видела ничего особенного в коридоре — ни пороха, ни пятен крови. Она допустила, что из-за шока могла перепутать их с грязью.

«В то время гримерные и коридоры были не очень чистыми, если уж честно. Не факт, что это была кровь», — добавила она.

Королева отметила, что очередность выступлений определяет режиссер, но в те времена, по ее словам, была «анархия во всем», поэтому его мало кто слушал.

Ранее свидетельница по делу Талькова рассказала о звонке Шляфмана после убийства певца.