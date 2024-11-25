Почти нет морщин: 74-летняя Надежда Бабкина удивила внешностью на концерте в День матери

74-летняя певица Надежда Бабкина появилась на концерте в День матери в Государственном Кремлевском дворце. Артистка удивила внешним видом: на ее лице почти не было морщин.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

24 ноября в Кремлевском дворце состоялся гала-концерт «Ода матери!» Присутствующие заметили: в последнее время Бабкина сильно помолодела. Журналистов интересовало, в чем секрет такой внешности.

Бабкина на это ответила: «Природа-матушка помогла и мама».

Исполнительница была в отличном настроении и много улыбалась, общалась с коллегами и фотографировалась. За кулисами Бабкина не отказывала в совместном снимке детям. Певицу радовало, что подрастающее поколение разговаривает на русском литературном языке. Так, звезда похвалила мальчика, попросившего о фото.

«Правильно сказал, сфотографируйся», - отметила певица.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил, что молодое поколение знает Бабкину «как очень странно выглядящую женщину прошлой эпохи, которая все молодится и уже выглядит практически как Mia Boyka».