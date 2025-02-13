Певица Наташа Королева не приехала на 79-летие живущей в США матери Порывай

Певица Наташа Королева не приехала на 79-летие матери, живущей в США. Артистка рассказала о празднике родительницы в соцсети.

13 февраля Людмила Порывай отметила 79-летие. В честь этого события Наташа посвятила ей трогательный пост, опубликовав снимок мамы в праздничном платье. Как выяснилось, в свой день Порывай планирует устроить девичник, однако Королевой на нем не будет. Певица не стала уточнять, почему не поехала на праздник к маме в США, но выразила надежду, что та весело проведет время.

«Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Моя любимая мамочка! Ты сейчас далеко от меня, но я знаю, что ты соберешь своих подружек на девичник и отметишь. Люблю тебя, моя ласточка», — высказалась знаменитость.

Наташа отметила, что ко дню рождения мамы выпустила песню «Девичник», написанную специально для нее.

Напомним, Порывай уже много лет проживает в Майами.

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