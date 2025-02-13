«Будем вместе грустить»: Орбакайте обратилась к жителям Германии после скандала в США

Певица Кристина Орбакайте объявила о гастрольном туре по городам Германии. Кристина рассказала о творческих планах в соцсети.

В начале 2025 года Кристина угодила в скандал, выступив в США на еврейской свадьбе. Несмотря на это, артистка планирует вернуться к гастрольной деятельности. По словам Орбакайте, уже в мае она выступит в городах Германии. Она планирует спеть 10 мая в Аугсбурге, 11-го – в Штутгарте, 12-го – а Оффенбахе, 14-го – в Берлине, 16-го – в Гамбурге, а завершить тур 18-го в Нойсе.

«Дорогие жители Германии! Я с нетерпением жду нашей с вами встречи. Долгожданной встречи. И она произойдет в мае. Мы будем петь вместе, веселиться, грустить... В общем, не будет скучно. Я вас жду», — высказалась знаменитость.

К слову, певицу поддержал историк моды Александр Васильев и пожелал ей удачи.

«Прекрасное гастрольное турне. Удачи!» — написал он.

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