По цене «однушки» в Москве: Наташа Королева отдаст круглую сумму за операцию невестки

Недавно невестка певицы Наташи Королевой Мелисса (Анна) Волынкина перенесла операцию на челюсти из-за неправильно расположенных костей черепа. Но это только начало. Девушке предстоит еще лечь под нож хирурга и отдать за это немалую сумму.

В детстве Мелисса неудачно упала, и с тех пор у нее начались проблемы с челюстью. Родители девушки не могли позволить себе операцию, поэтому она переехала в Москву, чтобы подзаработать, но накопить необходимую сумму ей не удалось. Тогда невестка Королевой пошла на ухищрения и увеличила губы, чтобы скрыть свой недостаток.

Заботливая свекровь согласилась материально помочь Мелиссе. Девушке предстоит перенести наркоз, хотя из-за проблем с сердцем он может плохо повлиять на ее здоровье.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» пояснила, что процесс по восстановлению челюсти займет около трех лет. Случай 24-летней невестки звезды неординарный — операция будет трудоемкой, и далеко не каждый врач готов за нее взяться.

Челюстно-лицевой хирург Михаил Большаков пояснил в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, что Мелиссе нужно будет нарастить нижнюю челюсть, используя ее собственную кость с ноги. Хирургическое вмешательство обойдется в круглую сумму — примерно в 10 млн рублей.

«Можно уложиться в пять, но это может дойти и до 10 миллионов. Это дорогостоящее, сложное, высокотехнологичное лечение», — объяснил специалист.

Врач пояснил, что такие операции относят к одним из самых сложных. Длятся они от 6 до 14 часов. Наташа Королева добавила: вся семья подключилась к зарабатыванию денег ради операции Мелиссы. Родственники действуют сообща.

Ранее невестка звезды показала опухшее лицо после недавней операции. Она в шутку назвала себя хомячком.