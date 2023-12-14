Певица Наталья Штурм потребовала наказать водителя, ударившего ее багажником. Об этом сообщает издание mk.ru.

12 декабря стало известно о том, что артистка пострадала в конфликте с автомобилистом. Штурм хотела обойти машину, но врезалась головой в открытый багажник. После этого водитель, по словам потерпевшей, начал вести себя неадекватно. Наталья требует, чтобы инцидент квалифицировали как ДТП.

«Фактически водитель стоял на проезжей части, из-за чего я наткнулась на его багажник, обходя машину, чтобы не попасть в поток авто», — рассказала артистка.

По словам Натальи, водитель машины оставил место происшествия и уехал в неизвестном направлении. Певица считает, что подобное поведение должно быть наказано по закону.

Также Штурм рассказала о своем самочувствии. Как выяснилось, знаменитость страдает от головных болей из-за выявленного сотрясения мозга.

Ранее сообщалось о том, что пострадавшая от машины певица Наталья Штурм считает себя жертвой ведьмы. Подробности смотрите в этой статье.

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