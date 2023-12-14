Филипп Киркоров потребовал 10 млн рублей за выступление на вечеринке блогера Margo. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялась вечеринка, которую организовала Маргарита Овсянникова. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, Тимати, Ксения Собчак стали специальными гостями торжества.

Для выхода в свет Киркоров выбрал наряд, украшенный стразами. В минувший вечер артист поднялся на сцену и исполнил нашумевший хит «Единственная моя». По информации источника, за свое выступление Филипп потребовал 10 млн рублей. Также на вечеринке выступил Тимати. За это Маргарита ему заплатила 6 млн рублей. Отмечается, что ради проведения торжества блогер продала элитную квартиру в Москве.

Как сообщает источник, Киркоров пришел на праздник не с пустыми руками. Он вручил виновнице торжества роскошное ожерелье за 8 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров нагрубил журналистке, задавшей вопрос о новой пластике. Подробности смотрите в этой статье.

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