«Получила травму внезапно»: Штурм заявила, что пострадала из-за ведьмы

Популярная исполнительница Наталья Штурм считает, что неприятности в ее жизни связаны с действием ведьм и экстрасенсов. Напомним, что певица ударилась головой о багажник машины соседа и очнулась на асфальте. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло во дворе дома знаменитости. Она уверена, что к этому причастны «темные силы». Наталья пожаловалась, что у нее на голове появилась большая гематома. У женщины все болит, она до сих пор видит все словно в тумане.

«Я получила травму внезапно. Шла, огибая машину, и ударилась головой об угол багажника. Сильно ударилась – я же быстро хожу. Водитель до сих пор не извинился», – рассказала звезда.

Штурм напомнила, что только на днях у ее дочери сгорела квартира. А после она и сама попала в неприятности. Женщина предположила, что все это произошло не просто так.

«Я буквально на днях снималась в одном мистическом проекте. Не исключаю, что стала жертвой темных сил», – высказалась певица.

Артистка отметила, что во время съемок одна из участниц – ведьма уронила рядом с ней иголку с ниткой. А другая поспешила убрать предмет.

«Мне сказали, что таким образом меня попытались сглазить», – пояснила Наталья.

Теперь Штурм собирается сходить на всякий случай в церковь.

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