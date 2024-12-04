Певица Наталья Сенчукова заявила, что до сих пор волнуется перед выступлениями

Певица Наталья Сенчукова призналась, что до сих пор испытывает волнение перед выступлениями на сцене. Она поделилась эмоциями на фестивале «Легенды Ретро FM 2024».

Знаменитость рассказала, что с опытом тремор уменьшается, но даже опытные артисты сталкиваются с волнением. И она не исключение.

«Артист волнуется, потому что мы выходим на публику и должны подарить ей все свое внутреннее прекрасное настроение. Как побороть тремор? Никак. Вы выходите на сцену, и все. Даже когда болеешь, у тебя насморк, ты выходишь на сцену, и все проходит», — цитирует артистку Звук Медиа.

Также с журналистами пообщалась Лариса Долина. Исполнительница хита «Погода в доме» рассказала о своем отношении к ИИ в музыке. Звезда убеждена, что живая музыка побеждает нейросетевые треки.

«Я считаю, что живое всегда лучше. Живое лучше. Я понимаю, что время сейчас такое. Но мне ближе живое», — призналась она после выступления на фестивале.

Ранее мы писали о том, что певица Наталья Сенчукова вышла на сцену в ярком наряде и показала стройные ноги. Она примерила блузку в розовом цвете.

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