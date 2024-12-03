«Вырви глаз»: 54-летняя Сенчукова появилась на концерте в ярко-розовой блузке с бантом и юбке-пачке

54-летняя певица Наталья Сенчукова выбрала яркий образ для концерта «Легенды Ретро FM 2024». Звезда появилась в ярко-розовой блузке с бантом и юбке-пачке.

На наряд певицы обратило внимание издание Леди Mail.

Образ, выбранный женой артиста Виктора Рыбина, подчеркивал ее стройную фигуру и модельные ноги. Наталья выбрала атласную блузку фирмы Pinko, а вниз – черную юбку, похожую на балетную пачку.

Образ дополняли черные колготки и босоножки на высоком каблуке. Волосы были необычно уложены на одну сторону.

Интернет-пользователи оценили вид Сенчуковой. Они писали: «Вырви глаз в хорошем смысле», «Какая красивая она все-таки».

Ранее Рыбин заявил, что они с женой так и не вылечились от рака. Некоторое время назад Сенчуковой потребовалась операция на ноге – ей удалили базалиому. То же самое возникло у самого Рыбина, но он попытался справится с ней самостоятельно.